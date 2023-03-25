Sultanahmet Camii'nde ışıklar depremde hayatını kaybedenler için söndürüldü

Dünya genelinde bugün gerçekleştirilen "Dünya Saati" etkinliği çerçevesinde, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 178 ülkeden milyonlarca insan, ışıklarını bir saatliğine kapalı tuttu. İstanbul'da da Sultanahmet Camii gibi birçok anıtsal yapıda ışıklar, etkinlik çerçevesinde saat 20.30-21.30 arasında kapatıldı. Dünya genelindeki çevre sorunlarına dikkat çekmek ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalar yapmak amacıyla her yıl düzenlenen "Dünya Saati" etkinliğinde bu yıl ışıklar, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için kapatıldı.

Mert Yıldırım



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