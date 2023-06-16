Sultanahmet Caminde ışık skandalı

Yerli ve yabancı turistlerin gözde ziyaret yerlerinden olan tarihi yarımada içerindeki Sultanahmet Camii restorasyonun ardından ışıklandırma sistemleri ile donatıldı. Caminin tüm güzelliğini ortaya çıkaran ışıklandırma sistemlerinde vatandaşlar düşünülmemiş ve adeta abdest almak için karanlığa mahkum edilmiş. Caminin hemen altında bulunan abdest alma yerlerinde gelen vatandaşlar zifiri karanlık içerisinde abdest almaya çalışıyor. Bir genç ise yanında getirdiği elektrikli scooter'in ışığı ile abdest alırken görüntülendi. Vatandaşlar ise duruma tepki göstererek, tüm cami güzel bir şekilde aydınlatılmış buraya küçük bir aydınlatılma yapılabilir, caminin tarihi dokusuna zarara vermeden rahatça abdest alınması sağlanabileceğini ifade etti.

Ahmet Faruk Sarıkoç

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