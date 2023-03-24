Sultanahmet Meydanı, ramazanın ikinci gününde de doldu

Ramazan ayının ikinci gününde oruçlarını açmak isteyen yerli ve yabancı birçok kişi, Sultanahmet Meydanı'na gelerek yer softasında iftar saatinin gelmesini bekledi.Vatandaşlar, meydandaki çimenliklere ve banklara serdikleri sofra bezlerinin üzerinde ezanın okunmasıyla iftarlarını açtı. Sultanahmet Camii ve Ayasofya Camii'nin gölgesinde iftarını açan vatandaşlar daha sonra teravih namazını beklemeye başladı.

İsmail Coşkun

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