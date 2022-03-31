Sultanahmet Meydanı'ndaki Yılanlı Sütun restore ediliyor

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Dikilitaş, Yılanlı Sütun ve Örme Sütun için restorasyon çalışmaları devam ediyor. 2 buçuk ay önce Dikilitaş'ın çalışmalarının tamamlanmasının ardından İBB Yılanlı Sütun'u restore ediyor. Restorasyon çerçevesinde sütun üzerindeki çatlakların kapatılması, boyaların temizlenmesi ve çevre düzenlemelerinin ardından Örme Sütun'un restorasyonuna başlanacak.

“Dikilitaş'ın çalışması ise 2 buçuk ay önce bitti”

Restorasyon çalışmalarını anlatan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı İrem Bülbül, “Çalışmalarımız 10 gün önce başladı. Biz Sultanahmet Meydanı'nda İBB Miras olarak öncelikle Dikilitaş ile başladık çalışmalara, ardından Yılanlı Sütun, sonrasında da Örme Sütun'da hem restorasyon ve hem de anıtlarda bir konservasyon çalışması yürütmekteyiz. Yaklaşık 1 ay içerisinde bu çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz. Bu anıtın yüzey patinasını koruyarak yine konservatif bir müdahalede bulunuyoruz. Temizlik yapılıyor şuanda yüzeyinde aktif korozyon olan alanlarda. Ardından da çatlaklarına müdahale edilecek. Çünkü çatlakların ilerlemesini istemiyoruz daha büyük hasara sebep olmaması için yine zemininde bir mermer kaidesi var. Orada ayrıntılı bir temizlik yapılacak. Ama esas restorasyon işlemini çevre duvarında yapıyoruz. Çevre duvarı ciddi nem problemine sebep olan bir sıva ile kaplanmıştı. O sıvayı söktük. Taş yüzeylerin arasındaki niteliksiz derzler alınıyor. Ondan sonra derz çalışması yapıp bırakacağız. Dikilitaş'ın çalışması ise 2 buçuk ay önce bitti” diye konuştu.

Emre Baba

