Sultanbeyli Spor Şenlikleri'nde coşkulu açılış

Sultanbeyli Spor Şenlikleri ve Kış Spor Okulları'nın açılışı, Sultanbeyli Spor Salonu'nda düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.Törene Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in yanı sıran Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Kuşçu, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ilçeyi kültür, sanat ve sporda daha ileri götürmek istediklerini ifade etti. Gençlerin, yarınların aydınlık yüzü olduğunu belirten Keskin, “Gençlik, insanın hayatında sadece bir kez yaşayabildiği büyük bir fırsattır. Gençlerimiz sosyal medya ve bilgisayar oyunlarının olumsuz etkilerine maruz kalıyor ancak eğitimi ve sporu ihmal etmeden her şeyi deneyimleyebilmelerini önemsiyoruz. Salonlarımız, spor okullarımız ve tüm imkanlarımızla biz gençlerimizin hizmetindeyiz. İlçemizden spor ve kültür insanlarının çıkmasını ve arı gibi çalışarak ülkemize katkı koymalarını istiyoruz. Biz tüm birimlerimizle gençlerimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımız dünyanın her tarafında, siz gençlerimizden aldığı güçle ülkemizi temsil ediyor"diye konuştu. İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Başkan Hüseyin Keskin, “Geçen yıl binlerce gencimizi sporla tanıştırdık. 20 bin gencimizi spor okullarımıza kazandırıp, 5 bin öğrencimizin madalya kazanmasını sağladık. Bu sayılar elbette güzel ama yeterli değil, çok daha arttırmak istiyoruz. Mevcut öğrencilerimizin yanı sıra, okullarda öğrenim gören bütün öğrencilerimizi spor okullarımıza dahil etmek istiyoruz. Çünkü biz çocuklarımıza gereken ilgiyi göstermezsek, terör örgütleri devreye girecekler. Kaymakamlığımız, milli eğitim müdürlüğümüz, ilçe spor müdürlüğümüz ve tüm kurumlarımızla el ele vererek, çocuklarımızın daha iyi yerlere gelmeleri için var gücümüzle gayret sarf ediyoruz”şeklinde konmuştu.

Protokol konuşmalarının ardından, ulusal ve uluslar arası düzeyde Türkiye'yi başarıyla temsil eden ve madalya kazanan Sultanbeylili sporcular kürsüye davet edildi. Daha sonra törenin düzenlendiği Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonu'nda genç sporcuların sunduğu gösteriler, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Sultanbeyli'nin şampiyon karatecilerinden 9 yaşındaki Mesude Yalın, “2 yıldır spor yapıyorum. Karateyi çok seviyorum. Kuzenim aracılığıyla heves ederek karateye başladım ve şu anda çok mutluyum. Korku karate için değildir. Karateyi korku olarak görmüyorum. Arkadaşlarım da benden korkmuyor” diye konuştu.

İlçedeki öğrencileri ve vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla 21 branşta düzenlenen kış spor okullarına son iki yılda 20 binin üzerinde genç kaydolurken, bu yıl spor okuluna 5 bin öğrencinin kayıt yaptırdığı belirtildi. Sultanbeyli Belediyesi sporcularının sadece 2018 yılı içerisinde iller arası düzenlenen müsabakalarda 455, uluslar arası müsabakalarda ise 140 ödül elde ettikleri kaydedildi.