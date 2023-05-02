Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Sultanbeyli'de Akşemsettin Mahallesinde İbrahim Efendi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri çatıdaki yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu. Öte yandan yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Aykut Zor

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