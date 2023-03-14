Sultanbeyli'de aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu

İstanbul Sultanbeyli'de Kars'ın tanınmış aşiretlerinden biri olan Mılli aşiretinden Adem Baran'ın oğlu için düzenlediği sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu. Sünnet düğünü, aşiret mensupları tarafından cep telefonları ile saniye saniye kayıt altına alındı. Masa üzerine konulan balya balya paralar, sayımın ardından bavullara konularak salondan çıkarıldı. Yöresel müzik eşliğinde başlayan sünnet düğünü, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Muharrem Çam - İzzet Aydın

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