Sultanbeyli'de aşırı yüklü kamyonet tehlike saçtı

Sultanbeyli Atatürk Caddesi'nde araçların arasında ilerleyen kamyonetin yüklediği geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu çuvallar, tehlike oluşturdu. Akan trafikte kazaya davetiye çıkartan kamyonet, trafik ışıklarını ve elektrik tellerini teğet geçmesi yürekleri ağızlara getirdi. Kamyonet sürücüsü sorumsuz bir şekilde ilerleyerek hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canlarını tehlikeye soktu. Kamyonetin trafikteki tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

İzzet Aydın

