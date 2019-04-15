Sultanbeyli'de cinayet anları kamerada

Olay Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde dün gece gerçekleşti. İddiaya göre kafe işleten M.C.G. ile M.E, kirayı ödemedikleri gerekçesiyle dükkan sahibi tarafından mekandan çıkarıldılar. Ardından mal sahibi, mekanı Mustafa Tiryaki'ye devretti. Mal sahibi tarafından kovulan iki şahıs, kovulmaları konusunda Mustafa Tiryaki'yi suçladılar. Durumu hazmedemeyen iki şahıs, mekanın önüne gece vakti araç ile geldiler.

Mekanda bulunan Mustafa Tiryaki'yi aracın yanına çağıran şahıslar, Tiryaki ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında silahına davranan M.C.G. tartıştığı Mustafa Tiryaki'yi vurdu. Ardından Bilal Maden isimli bir kişiyi de silahla vurarak bacağından yaralayan şahıslar, geldikleri otomobile binip olay yerinden kaçtılar. Silahla vurulan Mustafa Tiryaki hayatını kaybederken, yaralanan Bilal Maden tedavi için hastaneye kaldırıldı. Bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan şahıslar, daha sonra karakola giderek teslim oldular. Gece vakti yaşanan dehşet anları, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde arabanın yanında birkaç kişi duruyor, daha sonra silah sesleri geliyor ve bir adam vuruluyor, yaralı adam kaçmaya çalışıyor.