Sultanbeyli'de drift yapan sürücüye 9 bin 125 TL ceza

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde 16 Aralık Cuma günü drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. N.A.T. adlı sürücü kısa sürede yakalandı. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun drift yapmak maddesinden 9 bin 125 lira ceza yazıldı. Ayrıca N.A.T.'nin sürücü belgesi süresiz iptal edilirken, otomobili trafikten men edildi. Sürücü, hakkında adli işlem yapılmak üzere Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik

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