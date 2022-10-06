Sultanbeyli'de düğün konvoyundan para isteyen çocuğa tekme atan şahıs gözaltına alındı

Sultanbeyli'de polis ekipleri, 03 Ekim 2022 tarihinde düğün konvoyun önünü keserek para isteyen çocuğa tekme atan şahsı yakalamak için harekete geçti. Yürütülen çalışmalarda; olayın 02 Ekim 2022 tarihinde Mimarsinan Mahallesi'nde düğün konvoyunun geçişi sırasında meydana geldiği belirlendi. Araştırmalarda; mağdur şahsın T.Ş.(11) isimli çocuk şahıs olduğu anlaşılmış, ailesine ulaşılarak ilgili birime intikalleri sağlandı.

Sevgi Canpolat

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