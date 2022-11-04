Sultanbeyli'de ‘elma yerken gelen ölüm'ün yaşandığı bakım merkezi kapatıldı
Sultanbeyli'de özel bir engelli bakım merkezinde kalan ve yediği elma nedeniyle nefessiz kalarak tedavi altına alınan otizmli Oğuz Sercan Şevker, hayatını kaybetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakım merkezinin soruşturma tamamlanıncaya kadar kapalı kalmasına karar verildiğini açıkladı.
Sultanbeyli'de yaşanan olayda iddiaya göre bir engelli bakım merkezinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker, yediği elma nedeniyle nefessiz kalarak yoğun bakıma alındı. Şevker, hastaneye kaldırıldıktan 12 gün sonra hayatını kaybetti.