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Sultanbeyli'de eve giren hırsızlar 2 çeyrek altın ve 800 lira para çaldı

Sultanbeyli'de eve giren hırsızlar 2 çeyrek altın ve 800 lira para çaldı
Sultanbeyli'de eve giren hırsızlar 2 çeyrek altın ve 800 lira para çaldı

Sultabeyli’de bir eve giren hırsızlar, 2 çeyrek altın ve 800 lira para çaldı. Hırsızların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay ile ilgili çalışma başlatan ekipler bir hırsızı kıskıvrak yakaladı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl Mahallesi'nde bulunan bir evden 2 çeyrek altın ve 800 lira para çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan detaylı çalışmaların ardından, incelenen kamera görüntüleri ve eşkâl bilgileri doğrultusunda, olayı gerçekleştiren şahısların kimlik bilgileri ve ikamet adresleri tespit edildi.

Ekipler, şüpheli şahısların ikamet ettikleri tespit edilen Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucu M.Ç. isimli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramada; M.Ç.'nin hırsızlık olayını gerçekleştirirken giydiği ayakkabı ile kapıyı açmak için hasar vermede kullandıkları malzemelerle dolu sırt çantası ve 1 adet çeyrek altın ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan M.Ç., “Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edildi.

Sevgi Canpolat
 

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