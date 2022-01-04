Sultanbeyli'de evin deposunda hırsızlık yapan şahıslar kamerada

Olay, geçtiğimiz Pazar akşamı Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre, daha önce çevrede bulunan diğer ev ve iş yerlerine girmeye çalışan 3 hırsız, mobilya ustası olan Ayhan Bak isimli vatandaşın evinin altında depo olarak kullandığı yere girdi. Gece geç saatlerde bahçe kapısını açan hırsızlar güvenlik kameralarına aldırış etmeden merdivenin altında bulunan deponun kilidini kırdı. Depo içinde bulunan, mobilya yapımında ve tamirinde kullanılan elektrikli ve şarjlı malzemeleri aynı depodan çaldıkları pazar arabasına koyarak götürdüler. Hırsızların depo kilidini kırdıkları esnada çıkan sesler üzerine uyanan ev sahibinin “sizi gördüm” diye bağırmasına aldırış etmeyen hırsızlar pazar arabasına koydukları malzemeleri çalarak kaçtılar.

Nurgül Bak, ”Gece 1 sıralarında 18-20 yaşlarında 3 tane çocuk geliyor. Sanki daha önceden biliyormuş gibi hiç korkusuzca kapıyı açıyorlar eşimin mobilya malzemelerinin olduğu deponun kilidini kırıyorlar. İçeride bulunan malzemeleri alıyorlar mobilya malzemeleri vardı. Makinalar güvenlik kameraları, matkap gibi makinalar hepsini götürmüşler. Biz yetkililerden makinalarımızın bize geri verilmesini istiyoruz. Bizim ekmek teknemiz o makinalar yaklaşık 15 bin TL gibi maddi kaybımız oldu. Makinalarımızı bulunmasını istiyoruz ”dedi.

Hırsızların evin deposuna girdiği ve çaldıkları malzemelerle çıktıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Muharrem Çam - Halit Arslan