Sultanbeyli'de feci kaza!

Kaza Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde 17:00 sıralarında gerçekleşti. Yol üzerinde seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, o sırada kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarparak altına aldı. Ardından kamyonet yol kenarındaki bir iş yerine girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

HALİT ARSLAN-ZEKİ İPEK