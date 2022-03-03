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Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu

Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu

İstanbul Sultanbeyli'de bir gecekonduda yangın çıktı. Gecekonduyu saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saat 08.40 sıralarında Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerindeki bir gecekonduda meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün evi sararken, yangını gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevredeki yerleşimlere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını izlemek için meraklı vatandaşlar ise sokağa döküldü. İçerisinde o esnada kimsenin olmadığı gecekondudaki yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye yangının çıkış nedenini saptamak için çalışma başlattı.

Gecekondu sahibi Hasan Karadaş, "Sabah uyandığımızda evimiz alev alev yanıyordu. Yangın neyden çıktı bilmiyorum. İtfaiyeye haber verdik, sağ olsun hemen geldiler müdahale ettiler. İçerde çok şükür kimse yoktu. İtfaiye ekipleri inceleyecekler. Biz de öğreniriz neyden çıktığını yangının" dedi.

Muharrem Çam
 

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