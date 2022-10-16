Sultanbeyli'de gıda yüklü kamyonet devrildi

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Yüksel yönetiminde bulunan 34 ZG 3031 plakalı gıda ürünü yüklü Mitsubishi marka kamyonet, Fırat Caddesi üzerinde viraja sert girmesi ile ıslak zeminde kayarak yan yattı. Kaza sonrası kamyonetten kendi imkânları ile çıkan sürücü, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan kamyonette bulunan gıda malzemeleri başka bir araca taşınırken, kamyonet çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yola dökülen yakıt yol çalışma ekipleri tarafından kumlama yapılarak temizlendi.



Muharrem Çam - Abdul Samet Kaya



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