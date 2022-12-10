Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçinin cansız bedeni çıkarıldı

Olay, Sultanbeyli Adil Mahallesi Aslı sokakta saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni yapılan 4 katlı binanın tesisat hattının kazı çalışmaları sırasında çalışan işçilerden Turan Tuna açılan temelin göçmesi sonucu toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda toprak altından çıkarılan 61 yaşındaki Turan Tuna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.

Sevgi Canpolat - Enes Şamil Gönenç - Cüneyt Sevindik

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