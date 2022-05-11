Sultanbeyli'de hafriyat kamyonu yunus polislerine çarptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Olay, saat 16.30 sıralarında Sultanbeyli'de Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyarılara rağmen durmayan otomobili takip eden ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Gökmen B. ve Hüseyin Duman'ın üzerinde olduğu motosiklete, kavşaktan yola giriş yapan Vedat G. kontrolündeki hafriyat kamyonu çarptı. Hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet ile iki polis metrelerce savruldu. Kazada yaralanan Hüseyin Duman kaldırıldığı hastanede şehit olurken Gökmen B. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazada şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın 24 yaşında olduğu, yaklaşık 1 ay önce evlendiği öğrenildi. Öte yandan polisten kaçan aracın terk vaziyette bulunduğu ve firari sürücüsünü arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Şehit olan polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Şehit olan polis memurunun cenazesi hastane önünde bekleyen meslektaşlarının gözyaşları eşliğinde Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayda yaralanan polis Gökmen B.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ordu'ya şehit ateşi düştü

Ordu Valiliği, İstanbul'da şüpheli araç kovalarken tıra çarparak şehit olan Ordulu polis memuru Hüseyin Duman için başsağlığı mesajı yayınladı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, kendilerini fark edip kaçan sürücü yönetimindeki otomobili motosikletle kovalamaya başladı. Takip esnasında Fatih Bulvarı'nda Vedat G. idaresindeki tıra çarpan polis motosikleti refüje savruldu. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ünyeli polis memuru Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 24 yaşındaki Ünyeli Şehit Yunus Polisi Hüseyin Duman'ın yeni evli olduğu öğrenildi.

Acı haberi Ordu Valiliği duyurdu

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul-Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayıp şüpheli kaçan aracın takibi sırasında kaza yaparak şehit olan Ordu-Ünyeli hemşehrimiz Kahraman Polisimiz Hüseyin Duman'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize sabır ve baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verildi.

Olayda kaçan yaşı küçük sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayan otomobili takip ederken yunus polislerinin kullandığı motosiklete yola çıkan hafriyat kamyonunun çarpmasının sonucu polis memuru Hüseyin Duman şehit olurken, diğer polis memuru Gökmen B. ise yaralanmıştı. Yaşanan olayda polislerden kaçan yaşı küçük otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve otomobili babasından izinsiz kaçırdığı ortaya çıktı.

Yaşanan olay sonrası kaçan otomobilde bulunan 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede otomobili kullanan sürücünün yaşının küçük olduğu ve ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Polislerden kaçan ve aynı araçta bulunan 5 şüpheliden birisi olan otomobil sürücüsünün, kullandığı otomobili babasından gizlice alarak kaçtığı anlaşılırken otomobil içerisinde bulunan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mustafa Ayabakan - Cüneyt Sevindik - İzzet Aydın - Enes Şamil Gönenç - Ümit Güngör