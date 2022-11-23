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Sultanbeyli'de İETT otobüsünde kutu krizi

Sultanbeyli'de İETT otobüsünde kutu krizi
Sultanbeyli'de İETT otobüsünde kutu krizi

Sultanbeyli’de bir yolcu iddiaya göre, içerisinde tıbbi malzeme bulunan çekçekli kutu ile İETT otobüsüne alınmayınca yolu kapattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli’de İETT otobüsünde kutu krizi - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gün Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, bir yolcu tıbbi malzeme taşıdığı çekçekli kutu ile Sultanbeyli-Üsküdar güzergahında sefer yapan İETT otobüsüne binmek istedi. Otobüs şoförünün, içinde ne olduğunu öğrenmek için kutunun içini görme isteği yolcu tarafından reddedildi. Bunun üzerine şoförün yolcuyu otobüse almamasıyla yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı. Şoför ile tartışma yaşayan yolcu, kutu ile yolu kapatarak otobüsün önünü kesti.

Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolcunun kutu ile otobüse alınmadığı bunun üzerin İETT şoförü ile tartıştığı ve yolu kapattığı görülüyor.

Aykut Zor - Sevgi Canpolat
 

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