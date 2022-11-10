Sultanbeyli'de İETT otobüsüne sandalyeli saldırı: Camları patlattı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile seferini gerçekleştiren İETT otobüsünün şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Yol boyunca devam eden sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü, cadde üzerinde bir işletmeye ait olan demir sandalyeyi alarak İETT otobüsüne saldırdı, camlarını patlattı. Panikle araçtan inen yolcular, tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri şahısları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

“Kendisine küfür edildiğini iddia ediyordu”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Şahin Gündüz, “Biz sesleri duyunca dışarı çıktık. Ortalık karışmıştı. Yerde sandalye gördüm. İETT aracının camları patlamıştı. Polis geldi, her ikisini de alıp götürdü. Motokurye çocuk kendisine küfür edildiğini iddia ediyordu. Otobüsten inen yolcularda motokuryeye tepki gösteriyordu” dedi.

Öte yandan yaşanan o anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına ve vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Halit Arslan - Muharrem Çam



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.