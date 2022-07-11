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Sultanbeyli'de İETT otobüsünün geçişini engelleyen otomobili vatandaşlar el birliğiyle ittirdiler

Sultanbeyli'de İETT otobüsünün geçişini engelleyen otomobili vatandaşlar el birliğiyle ittirdiler
Sultanbeyli'de İETT otobüsünün geçişini engelleyen otomobili vatandaşlar el birliğiyle ittirdiler

Sultanbeyli’de sürücüsünün yanlış park etmesiyle arka kısmı yolda kalan otomobil nedeniyle İETT otobüsü yolda ilerleyemedi. İETT otobüsünün otomobile çarpmadan ilerleyebilmesi için seferber olan vatandaşlar, otomobili el birliğiyle ittirerek olduğu yerden ileri taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli’de İETT otobüsünün geçişini engelleyen otomobili vatandaşlar el birliğiyle ittirdiler - Tıkla İzle

Sultanbeyli'de geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan olayda, iddiaya göre yol kenarına park eden sürücünün hatalı park etmesiyle otomobilin arka kısmı yolda kaldı. Yolda ilerleyen İETT otobüsü sürücüsü, arka kısmı yolda kalan otomobile çarpmamak için ilerleyemeyince yoluna devam edemedi. Olaya tanık olan vatandaşlar bir süre fikir alış verişi yaptıktan sonra el birliği ile otomobili ittirerek olduğu yerden ileri taşıdı. Otomobilin ittirilmesiyle İETT otobüsü yoluna devam edebildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cüneyt Sevindik - Cem Güney Kılıç

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