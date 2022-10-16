Sultanbeyli'de iki ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Sultanbeyli Zonguldak ve Genç Osman Caddesi kesişiminde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan İsmail Mızrak hakimiyetindeki 57 AAF 308 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Rıdvan Sezer hakimiyetindeki 34 TDC 10 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtardıktan sonra ambulansa teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 4 yaralı hastaneye sevk edildi.

Elyesa Karatepe - Halit Arslan



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