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Sultanbeyli'de İSKİ tankerinin hatalı dönüşü, motosikletliyi hayattan kopardı

Sultanbeyli'de İSKİ tankerinin hatalı dönüşü, motosikletliyi hayattan kopardı
Sultanbeyli'de İSKİ tankerinin hatalı dönüşü, motosikletliyi hayattan kopardı

Sultanbeyli'de İSKİ'ye ait tankerin şoförü, sola dönüşün yasak olduğu yolda hatalı dönüş yaptığı esnada motosikletli sürücüyle çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de İSKİ tankerinin hatalı dönüşü, motosikletliyi hayattan kopardı - Tıkla İzle

Olay saat 11. 00 sıralarında Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ'ye ait su tankeri cadde üzerinde hatalı dönüş yaptığı esnada, karşı yol üzerinde seyir halinde olan motosikletliye çarptı. Tanker altında kalan genç motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaşanan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam
 

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