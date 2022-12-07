Sultanbeyli'de İSKİ tankerinin hatalı dönüşü, motosikletliyi hayattan kopardı

Olay saat 11. 00 sıralarında Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ'ye ait su tankeri cadde üzerinde hatalı dönüş yaptığı esnada, karşı yol üzerinde seyir halinde olan motosikletliye çarptı. Tanker altında kalan genç motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaşanan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam



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