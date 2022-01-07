Sultanbeyli'de kağıt helva deposu 2 saat arayla tekrar yandı

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Aytop Sanayi Sitesi'ndeki 2 katlı kağıt helva deposunda çıkan yangının söndürülmesinden saatler sonra depodan tekrar alevler yükseldi. Çıkan yangının büyümesi üzerine Sultanbeyli itfaiye ekiplerine destek amaçlı çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı bekletilirken, söndürme çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu - Onur Hamzaoğlu