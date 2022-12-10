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Sultanbeyli'de kazı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Sultanbeyli'de kazı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Sultanbeyli'de kazı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Sultanbeyli’de yeni yapılan bir binanın tesisat hattının kazı çalışmaları sırasında 1 işçi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sultanbeyli'de bir kişi göçük altında kaldı - Tıkla İzle

Olay, Sultanbeyli Adil Mahallesi Aslı sokakta saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni yapılan 4 katlı binanın tesisat hattının kazı çalışmaları sırasında çalışan işçilerden 60 yaşındaki Turan isimli bir işçi, açılan temelin göçmesi sonucu toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan işçiyi itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sevgi Canpolat - Enes Şamil Gönenç

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