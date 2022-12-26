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Sultanbeyli'de kontrolden çıkan aracın dükkana çarptığı anlar kamerada

Sultanbeyli'de kontrolden çıkan aracın dükkana çarptığı anlar kamerada
Sultanbeyli'de kontrolden çıkan aracın dükkana çarptığı anlar kamerada

Sultanbeyli’de direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan araç sürücüsü, bir dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kaldırımda yürüyen iki vatandaş aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli’de kontrolden çıkan aracın dükkana çarptığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Sultanbeyli Abdurrahman Gazi mahallesinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan araç sürücüsü, bir dükkanın merdiven boşluğuna düşerek dükkanın duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenilirken, kaza nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Kaza anı başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin önce kaldırıma çıktığı, ardından dükkanın demir korkuluklarını kırarak merdiven boşluğuna düştüğü ve dükkanın duvarına çarparak durabildiği görülüyor. Bu sırada kaldırımda yürüyen 2 kişinin ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldukları görülüyor.

Halit Arslan - İzzet Aydın

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