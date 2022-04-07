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Sultanbeyli'de minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Sultanbeyli'de minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada
Sultanbeyli'de minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Sultanbeyli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü park halindeki 2 araca çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sultanbeyli’de minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Sultanbeyli'de Eşref Bitlis Bulvarı'nda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Servis minibüsü, yol kenarında park halinde bulunan bir ticari taksi ile bir otomobile çarptı. Çarpma sonucu servis minibüsünün sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, minibüs ile minibüsün çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Servis minibüsünün park halindeki araçlara çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde servis minibüsünün hızla geldiği, önce ticari taksiye sonra da park halinde bulunan otomobile çarptığı görülüyor.

Mustafa Ayabakan
 

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