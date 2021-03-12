Sultanbeyli'de miras yüzünden yeğenlerini öldüren amca tutuklandı

Sultanbeyli'de iddiaya göre miras yüzünden tartıştığı yeğenleri Seher Elitaş (27) ve onun ağabeyi Emrah Elitaş'ı (30) silahla vurarak öldüren amca N.E. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından N.E., “kasten öldürme” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

“Aramızda uyuşmazlık vardı”

Zanlı N.E. mahkemedeki sorgusunda, “Taraflarla aramızda uyuşmazlık vardı. Olayın olduğu gün konuşmak amacıyla kendileriyle buluştuk. Buluştuktan sonra aramızda tartışma çıktı. Bunun akabinde babadan kalma ruhsatsız silahla ben de haksız tahrik altında ateş ettim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” dedi.

Sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli, “altsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gamze Erdemir

