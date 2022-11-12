Sultanbeyli'de otomobilden cep telefonu hırsızlığı kamerada

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 29 Ekim 2022 tarihinde saat 17.00 sıralarında Hamidiye Mahallesinde park halinde bulunan araç içerisinden bir şüpheli şahsın cep telefonu çaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışmalar çerçevesinde çevredeki güvenlik kamera görüntülerini detaylı şekilde inceleyen polis ekipleri, inceleme doğrultusunda eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen M.A.B. isimli şahsın park halinde duran aracın etrafında bir süre beklediğini, ardından sağ kapı camının açık olduğunu fark etmesi üzerine araç içerisindeki cep telefonunu çaldığını tespit etti.

Sevgi Canpolat

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