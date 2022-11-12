İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sultanbeyli'de otomobilden cep telefonu hırsızlığı kamerada

Sultanbeyli'de otomobilden cep telefonu hırsızlığı kamerada
Sultanbeyli'de otomobilden cep telefonu hırsızlığı kamerada

Sultanbeyli’de bir şahıs, camının açık olduğunu fark ettiği park halindeki araç içerisinden cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından yakalanan ve hakkında 38 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 29 Ekim 2022 tarihinde saat 17.00 sıralarında Hamidiye Mahallesinde park halinde bulunan araç içerisinden bir şüpheli şahsın cep telefonu çaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışmalar çerçevesinde çevredeki güvenlik kamera görüntülerini detaylı şekilde inceleyen polis ekipleri, inceleme doğrultusunda eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen M.A.B. isimli şahsın park halinde duran aracın etrafında bir süre beklediğini, ardından sağ kapı camının açık olduğunu fark etmesi üzerine araç içerisindeki cep telefonunu çaldığını tespit etti.

Sevgi Canpolat

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.