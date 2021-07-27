İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultanbeyli'de patenli gençlerin macera arayışları yürekleri ağza getirdi

Sultanbeyli'de patenli gençlerin macera arayışları yürekleri ağza getirdi
Sultanbeyli'de patenli gençlerin macera arayışları yürekleri ağza getirdi

Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde, 2 patenci genç motosiklet üstündeki diğer 2 kişinin arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı. Adrenalin arayan patenci gençlerin bu seyahati yürekleri ağza getirirken hem birbirleri ile şakalaştılar hem de video çektiler.

Sultanbeyli'de patenli gençlerin macera arayışları yürekleri ağza getirdi - Tıkla İzle

Olay, Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adrenalin arayan 2 genç, hızlı akan trafiğe rağmen bir motosikletin üstünde bulunan diğer 2 kişinin arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı.

Araç geçişinin hızlı ve yoğun olduğu yolda gençlerin bu tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Trafiğe de aldırış etmeyen gençler kendi aralarında eğlenerek video çekerek "story" attılar.

O anlar ise bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Cüneyt Sevindik
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.