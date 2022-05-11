Sultanbeyli'de polisin kovaladığı otomobilin terk edildiği anlar kamerada

Olay, saat 16.30 sıralarında Sultanbeyli'de Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyarılara rağmen durmayan otomobili takip eden ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Gökmen B. ve Hüseyin Duman'ın üzerinde olduğu motosiklete, kavşaktan yola giriş yapan Vedat G. kontrolündeki hafriyat kamyonu çarptı. Kazada iki polis memuru yaralandı. Kazada yaralanan Hüseyin Duman kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Otomobilin terk edildiği anlar kamerada

Polisten kaçan otomobilin terk vaziyette bulunduğu ve firari sürücüsünü arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Polisten kaçan otomobilin terk edildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin park edildiği ve içerisinde çıkan şahısların aracı terk ettiği görüldü.

Cem Güney Kılıç