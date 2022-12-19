Sultanbeyli'de polisten kaçıp yaralı halde bina bahçesine saklandı

Kaza saat 12.15 sıralarında Sultanbeyli Ekol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, FIAT marka 44 DL 276 plakalı araç sürücüsü R.K., polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler ile şüpheli şahıs arasında yaşanan kovalamaca esnasında R.K. cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü R.K koşarak olay yerinden uzaklaştı. Adrese gelen polis ekipleri şüpheli şahsı bir apartman bahçesinde yaralı olarak saklanırken buldu. Kazada yaralanan şüpheli şahsın çarptığı araç içerisinde bulunan Arife Atmaca yaralandı.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

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