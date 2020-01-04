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Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Sultanbeyli’de bir kişi yolda yürürken otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi, Antalya Caddesi'nde yolda yürüyen İ.A.'ya bir otomobil içerisinden defalarca silahla ateş açıldı.

İ.A. ağır yaralanırken, silahlı saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan İ.A.'yı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Şahsın durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Hanifi Bayar
 

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