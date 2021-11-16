Sultanbeyli'de TEM'e atlayan genç kıza otomobil çarptı

Olay, TEM Anadolu Otoyolu Sultanbeyli mevkisi Ankara istikameti üzerinde geçtiğimiz gün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen 21 yaşındaki Ayşe Erdoğan isimli genç kız, ailesiyle beraber yaşadığı evinden çıkarak evine yakın olan TEM otoyoluna doğru koştu.

Yol kenarındaki bariyerleri aşıp yola giren Erdoğan, trafiğin yoğun olduğu sırada kendisini fark etmeyen bir sürücünün çarpmasıyla metrelerce savruldu. Çarpmanın etkisiyle kanlar içerisinde yere yığılan Ayşe Erdoğan ağır yaralandı.

Araç sürücüsü kaçtı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kaza meydana gelmemesi için otoyolda önlem alırken sağlık ekipleri genç kıza müdahale etti.

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin çalışma başlatılırken 21 yaşındaki genç kıza çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığı iddia edilen sürücü ise aranıyor.

Sağlık ekipleri ise kazada ağır yaralanan genç kızı Pendik'te bulunan bir özel hastaneye kaldırdı.

Kazayı duyarak olay yerine gelen genç kızın anne ve babası, kızını kanlar içerisinde yerde gördükten sonra sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Enes Şamil Gönenç

