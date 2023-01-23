Sultanbeyli'de TIR gelin arabası oldu

Sultanbeyli'de yaşayan Yunus Emre ve Yüsra Dalkılıç çifti, yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi. Çift, gelin arabası olarak TIR'ı tercih etti. Damat Yunus Emre Dalkılıç, nikah töreni için kız almaya giderken gelin arabası olarak şoförlüğünü yaptığı TIR'ı kullandı. Erkek tarafı, gelin arabası olan TIR ile kız evine gitti. Ardından çift, nikah törenine de TIR ile giderken, düğün konvoyuna damadın arkadaşları da TIR'larla eşlik etti. TIR'lardan oluşan düğün konvoyunun caddede kornalar çalarak tur atması görenleri şaşkına çevirdi.

İzzet Aydın

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