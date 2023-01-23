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Sultanbeyli'de TIR gelin arabası oldu

Sultanbeyli'de TIR gelin arabası oldu
Sultanbeyli'de TIR gelin arabası oldu

Sultanbeyli’de dünya evine giren bir çiftin gelin arabası TIR oldu. TIR şoförü olan damadın arkadaşlarının TIR’larla oluşturduğu düğün konvoyu görenleri şaşırttı. Gelin arabası olarak TIR tercih eden çift, mutluluklarını dile getirdi.

Sultanbeyli’de TIR gelin arabası oldu - Tıkla İzle

Sultanbeyli'de yaşayan Yunus Emre ve Yüsra Dalkılıç çifti, yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi. Çift, gelin arabası olarak TIR'ı tercih etti. Damat Yunus Emre Dalkılıç, nikah töreni için kız almaya giderken gelin arabası olarak şoförlüğünü yaptığı TIR'ı kullandı. Erkek tarafı, gelin arabası olan TIR ile kız evine gitti. Ardından çift, nikah törenine de TIR ile giderken, düğün konvoyuna damadın arkadaşları da TIR'larla eşlik etti. TIR'lardan oluşan düğün konvoyunun caddede kornalar çalarak tur atması görenleri şaşkına çevirdi.

İzzet Aydın

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