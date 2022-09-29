Sultanbeyli'de yanan fabrikadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Alevlere teslim olan fabrikadaki hasarın boyutu gün ağarınca gözler önüne serildi. Çatı kısmı çöken fabrika havadan görüntülendi.
Yangın, Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi, Fatih Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı çelik tencere fabrikasında dün akşam 17.00 sularında meydana gelmişti. Yaklaşık 10 bin metrekare üzerine kurulu 4 katlı tencere fabrikasının çatı ve depo kısmında çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikanın tamamına yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 13 saat süren hummalı çalışması sonucu güçlükle söndürülebildi.
Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç
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