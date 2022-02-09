İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sultanbeyli'de yangın paniği: 3 katlı binadaki yangın yandaki 2 binaya sıçradı

Sultanbeyli'de yangın paniği: 3 katlı binadaki yangın yandaki 2 binaya sıçradı
Sultanbeyli'de yangın paniği: 3 katlı binadaki yangın yandaki 2 binaya sıçradı

Sultanbeyli’de bir binanın çatısı alev aldı. Alev alan çatı kısa sürede yan binalara sıçrayarak büyüdü. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Sultanbeyli’de yangın paniği: 3 katlı binadaki yangın yandaki 2 binaya sıçradı - Tıkla İzle

Yangın, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesinde 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıya sirayet etti. Alev alev yanan binanın çatısındaki yangın, yanında bulunan 2 binanın çatısına sıçradı. Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezi bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan 3 binanın çatısına müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda kimse yara almazken yangında küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.