Sultanbeyli'de yangın paniği: 3 katlı binadaki yangın yandaki 2 binaya sıçradı

Yangın, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesinde 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıya sirayet etti. Alev alev yanan binanın çatısındaki yangın, yanında bulunan 2 binanın çatısına sıçradı. Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezi bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan 3 binanın çatısına müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda kimse yara almazken yangında küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu

