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Sultanbeyli'deki kanlı pusunun faili amca yakalandı

Sultanbeyli'deki kanlı pusunun faili amca yakalandı
Sultanbeyli'deki kanlı pusunun faili amca yakalandı

Sultanbeyli’de iki yeğenini pusu kurarak silahla saldıran ve bir yeğeninin ölümüne sebep olan amca, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, Sultanbeyli Üstün Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre, aralarında miras husumeti olan amca N.E. yeğenleri Seher Elitaş ile Emre Elitaş'ı evlerinin önündeki araçtan inecekleri esnada kurşun yağmuruna tutmuş ve Seher Elitaş olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Emrah Elitaş ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Saldırgan amca N.E. ise olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrası saldırgan N.E. kıskıvrak yakalandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemiz Fatih Mahallesi'nde bugün saat 15.30 sularında meydana gelen silahlı saldırı olayının faili N.E. adlı şüpheli şahıs Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin çalışmaları sonucunda yakalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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