İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultangazi güne beyaz örtü ile uyandı

Sultangazi güne beyaz örtü ile uyandı
Sultangazi güne beyaz örtü ile uyandı

Sultangazi çevresinde günün ilk ışıklarında hafif kar yağışı görülürken, ilçenin beyaza büründüğü görüldü.

Sultangazi güne beyaz örtü ile uyandı - Tıkla İzle

Yapılan son uyarıların ardından dün saat 16.00 sıralarında ilk önce kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmuştu. Daha sonra tüm kentte etkili olan kar yağışı gece saatlerinde bölge bölge yerini karla karışık yağmura bırakırken, rakımı yüksek ilçelerde ise gece boyunca kar etkili oldu. Sultangazi çevresinde de sabahın ilk ışıklarında hafif şekilde sürdü. Kısıtlamadan muaf olan meslek grubundaki vatandaşların işlerine gitmek için otobüs duraklarına ve metro duraklarına gittiği görüldü. Sokakların, parkların ve araçların beyaza büründüğü görüldü.

Yapılan tahminlere göre yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.