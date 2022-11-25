Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralı

Olay, bugün saat 10. 00 sıralarında Sultangazi Habibler'den Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ordu yönetimindeki 15 EH 080 plakalı hafriyat kamyonu Sultangazi Habipler yönünden Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yoluna girerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü aracın içerisinde sıkışırken, kamyonunun kasasındaki molozlar ise yola saçıldı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Furkan Duman - Hasan Tik - Batuhan Toprak

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