Sultangazi'de 12 katlı binada korkutan yangın: Dumandan etkilenen onlarca vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Yangın, saat 01.30 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi, Mine Sokakta bulunan 12 katlı binanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otoparkın içinde park halinde olan otomobil yanmaya başladı.

Dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu yangında otoparkın içinden yoğun dumanlar çıktı. Otoparktan çıkan dumanlar tüm binayı sardı.

Ekipleri tedbir amacıyla üst katlarda mahsur kalan vatandaşları merdiven aracılığıyla tahliye etmeye başladı.

Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan



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