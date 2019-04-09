Sultangazi'de 2 kişi kurye aracından yarım kilogram altın çaldı

Olay saat 13.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına altın götüren Danış Özcan isimli kurye, arabasını kuyumcu dükkanının önüne park etti. Bu esnada arkadaki lüks cipten inen iki kişi iddiaya göre kuryenin park ettiği aracın kapısını açarak, ön koltukta bulunan yarım kilogram altını çaldı. Daha sonra geldikleri araca binen iki hırsız kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ve polis ekipleri, soygunun yaşandığı alana güvenlik şeridi çekerek, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Polis ekiplerinin kaçan iki kişiyi bulma çalışmaları devam ediyor.

“Arabanın kapısını açıp altınları çaldılar”

Olayı anlatan görgü tanığı Cafer Dal, “Bir an bir araba yanaştı. Hırsızların arabanın kapısını açıp, çantayı alarak araçlarına binmesi iki saniye sürdü. Altınları çalınan adam da heyecan yaptı. Heyecandan arabanın camlarına vurmaya başladı. Hırsızlar da o esnada kaçtı. Arabanın kapısını açıp aldılar altınları. Yarım kilogram altın barmış” dedi.

Emrah Kuş - Davut Has

