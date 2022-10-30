Sultangazi'de 3 ton hamsi dağıtıldı

Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Rizeliler Derneğinin düzenlediği Rize Yöresel Ürünler ve 5. Hamsi Festivali bugün başladı. Rize'nin yöresel lezzetlerinin, ürünlerinin, kemençe ve horonunun taşındığı festivalde vatandaşlara 3 ton hamsi dağıtıldı.

“Memleket günlerimizi çok önemsiyoruz”

Memleket günlerine önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Sultangazililer hamsiyi çok özledi. Bugün 3 ton hamsi var. Dağıtmak ile bitmez. Bugün Sultangazililer hamsiye doyacak. Sadece hamsi diye bakmayalım. Rizelilerin örf ve adetleri, gelenek, görenekleri birbirine olan bağlılıkları oldukça önemli. Biz bunu Sultangazi'de önemsiyoruz. Memleket günlerimizi çok önemsiyoruz. İnsanların toprağından, bağından, örf ve adetinden kopmamasını istiyoruz. Bugün de Rizeliler o yönlerini gösterdiler. Onlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Böyle güzel günleri seviyorum”

Festivale gezmeye gelen Safiye Fazlıoğlu, “Böyle güzel günleri seviyorum. Gelemesem bile seviyorum. Çünkü takip ediyorum bu güzel günleri. Bu organizasyondan da haberim vardı. İçeriden tereyağı ve peynir almıştım. Alabilirsem hamsi de yemek isterim” şeklinde konuştu.

Festival konuşmalarının ardından Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi Rizeliler Derneği yöneticileri horon tepti.

Davut Has - Elif Somuncu

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