Sultangazi'de bakkalın ‘seccade' hassasiyeti

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Mustafa Demir, parti teşkilatı üyeleri ve yöneticileriyle birlikte Sultangazi'de seçim çalışmalarına devam etti. Esnaf ve sokaktaki vatandaşlarla sohbet eden Demir, 14 Mayıs seçimi öncesi destek istedi. Demir'in ziyareti sırasında bir bakkal esnafıyla geçen diyalog dikkat çekti. Demir, esnaf Mustafa İlbey'in seccadenin etrafını kapattığını görünce sorması üzerine İlbey, “Üzerine basılmasın diye kapattım. Allah'ımıza ibadet ettiğimiz yer bu. Ayakkabı ile basılmaz. Ben bu seccadeyi katladım” dedi.

Saha çalışmaları sonrası değerlendirmede bulunan Demir, “Sürekli alandayım. Geçmişle mukayese ettiğimizde farklı bir saha var. Buradan 2 ay öncesine göre çok iyi bir saha var. Ben milletimizin süreç içerisinde kararlarının netleştiğini görüyorum. Son bir ay kaldı bunu daha net görebileceğiz. İnsanların tercihlerinin bu ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu kendileri de biliyorlar. Ülkenin birlik ve bütünlüğünün bu milletin kendi kararları doğrultusundan şekilleneceğini biliyorlar. Bunun Türkiye'de tek bir adresi var o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu açıdan hiçbir sıkıntı görmüyoruz. Hiçbir sıkıntı görmüyoruz da deyip oturacak halimizde yok. Teşkilat mensubu arkadaşlarımız ile 7 gün 24 saat sürekli çalışıyoruz alandayız. Dün Zeytinburnu'ndaydım, Kağıthane'deydim, Fatih'teydim. Bu demektir ki herkese dokunuyoruz. Özellikle pandemi sürecinden sonra 'Yüz yüze 100 gün' programında bütün teşkilatımız aktive olmuş. Teşkilat mensuplarımız ile vatandaşlarımız arasında güçlü bir ilişki olduğunu görüyorum. Bu da benim dikkatimi çekti. Neredesiniz diyen olmadı. Sahada sadece AK Parti Teşkilatı var. 4-5 gündür sahadayız” dedi.

Murat Delice - Mert Yıldırım



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