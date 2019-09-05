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Sultangazi'de bulunan hurdalık alan alev alev yandı

Sultangazi'de bulunan hurdalık alan alev alev yandı
Sultangazi'de bulunan hurdalık alan alev alev yandı

Sultangazi'de hurdalık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan hurdalık alanda bulunan çok sayıda teker parçası ve vinç kullanılmaz hale geldi. Yangın anı havadan görüntülendi.

Sultangazi'de bulunan hurdalık alan alev alev yandı - Tıkla İzle

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan oto tamircisi yanında bulunan araç hurdalığında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. 1 saat süren çalışmaların sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangında hurdalık alanda bulunan çok sayıda teker parçası ve vinç kullanılmaz hale geldi. Dumanlardan etkilenen çevredeki vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Hurdalık alanın yerleşim yerine yakın olmasından dolayı vatandaşlar panik yaşarken, yangın anı havadan görüntülendi.

Ufuk Kıvık

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