Sultangazi'de buz tutan yolda art arda üç kaza oldu

İstanbul'da perşembe günü başlayan kar yağışı nedeniyle kazalar yaşandı. Sultangazi Yayla Mahallesi Azap Deresi mevkiinde saat 06.40 sıralarında ilk olarak personel taşıyan bir servis aracı, buz tutan yolda virajı alamayarak park halindeki otomobile çarptı.

Araçlarda hasar oluşurken, sürücü başka bir kazaya neden olmamak için aracını kenara çekti. Olay yerinden geçen vatandaşlar ise park halindeki aracın sahibine ulaşmaya çalıştı. Bu sırada başka bir kaza meydana geldi.

Bir panelvan araç, ilk kazada hasar alan park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaşlar sağa sola kaçışırken, bu sırada buzlu yolda kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 4 araçta da hasar meydana geldi. Buz tutan virajda meydana gelen üç kaza da güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasan Tik

