Sultangazi'de çarptığı aracı kaldırıma fırlatıp onun yerine park etti

Olay dün gece saat 23.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, Aksaray'da aşırı derecede alkol aldıktan sonra Sultangazi'ye geldi. 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde aşırı hız yapan sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmasının etkisiyle park halindeki araç kaldırıma fırlarken, kaza neden olan otomobil ise kendi etrafında dönerek çarptığı aracın yerine park etti. Olay sonrası 4 araçta hasar meydana gelirken, sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza anı kamerada

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza anı çevrede bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aşırı derecede hızlı ilerleyen sürücünün önce park halindeki otomobile çarparak kaldırıma fırlattığı, ardından ise kendi etrafında dönerek çarptığı aracın yerine park ettiği, sürücünün daha sonra otomobilden indiği, kazayı gören vatandaşların ise sürücünün yardımına koştukları görülüyor.

Hasan Tik

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