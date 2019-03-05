Sultangazi'de çatı katı alevlere teslim oldu, mahsur kalanlar kurtarıldı

Yangın akşam saatlerinde Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 95. Sokak'taki 5 katıl binanın çatı katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bir alt katta sıçramaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri ambulansta müdahale ederken itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

Vedat Bayraktar

