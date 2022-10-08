Sultangazi'de çöp toplamaya gidip halay çektiler

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde Erzincan'a gidecek olan Muhammed Cabar isimli genç için, arkadaşları kendi aralarında bir eğlence düzenledi. Gençler, sokağı girişini trafiğe kapattı ve müzik eşliğinde halay çekerek eğlenmeye başladı. Bu sırada çöpleri toplamak için gelen Sultangazi Belediyesi'nde çalışan 3 personel ise sokağa giremeyince, kamyonu durdurup gençlerin arasına katıldı. Bir süre halay çekerek ortamı şenlendiren ve asker ile arkadaşlarına moral olan çalışanlar daha sonra ise tekrar koşarak kaldıkları yerden işlerine devam etti.

Hasan Tik



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